В горах Кыргызстана ожидаются сход лавин и гололедица

В связи с ожидаемыми осадками 7-8 апреля в горных районах и на автодорогах Кыргызстана ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололед. Об этом предупреждает Министерство чрезвычайных ситуаций.

По данным Кыргызгидромета, сход снежных лавин возможен на следующих участках дорог:

cо 121-го по 138-й километр автодороги Бишкек — Ош, перевал Тоо-Ашуу;

со 198-го по 255-й километр автодороги Бишкек — Ош, ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель;

с 74-го по 107-й километр автодороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа —Алайкуу;

с 71-го по 74-й километр автодороги Ала-Бука — Каныш-Кыя — Кызыл-Адыр, перевал Чапчыма.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.