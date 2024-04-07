Электронная запись в школу. Как устроить ребенка в первый класс

В Кыргызстане 8 апреля стартует электронная запись в школы на 2024/25 учебный год. В Министерстве образования и науки рассказали, как организован процесс, какие нужны документы и придется ли сдавать экзамены.

С началом перехода к 12-летнему образованию какие-то изменения в электронной записи есть? В этом году зачисление детей в первый класс будет по старым правилам.

Что нужно, чтобы записать ребенка в школу? Чтобы попасть в первый класс по электронной записи, нужен доступ к интернету через мобильный телефон или компьютер. Далее в адресной строке надо набрать mektep.edu.gov.kg. После входа в систему будет инструкция. Кроме этого, надо проверить родство родителя с ребенком до 8 апреля. Уточнить, к какой школе привязан родитель на первом этапе.

Сколько стоит электронная запись в школу? Система работает бесплатно. Ничего платить за то, чтобы в ней зарегистрироваться или подать заявку, не надо.

В какие сроки идет электронная запись? Электронная запись проводится через автоматизированную информационную систему в два этапа: I этап — по месту юридической регистрации (по адресу прописки) — с 8 апреля до 2 июня;

II этап — по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки) — с 3 июня до 30 августа.

Школы присоединенных районов к Бишкеку в рамках территориальной реформы тоже есть в системе? Жители этих районов смогут выбрать другое столичное учебное заведение? Все школы республики в системе. Жители районов, присоединенных к Бишкеку, могут регистрировать детей в учебных заведениях столицы на II этапе (если не в школу по месту юридической регистрации. — Прим. 24.kg).

В каких регионах действует система? С 2023 года система электронной записи действует по всему Кыргызстану.

Какие нужны документы? Для регистрации заявки обязательно нужны документы: паспорт родителей/законных представителей ребенка;

персональный идентификационный номер родителя/законного представителя ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

персональный идентификационный номер ребенка.

А если нет ПИН, как быть? Необходимо обратиться в Центр обслуживания населения по месту жительства. Там вам помогут. Кроме того, необходимо проверить наличие адреса регистрации на электронном портале Государственной регистрационной службы. Граждане, имеющие иное гражданство, должны обратиться в ЦОН и получить там кыргызский ПИН на родителя и ребенка.

Кто будет зачислен в школы в первую очередь? Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих категорий граждан: дети военнослужащих по месту жительства их семей;

дети этнических кыргызов, имеющих статус кайрылманов при представлении соответствующей справки;

дети учителей и штатных сотрудников школ, проработавших в данной общеобразовательной организации не менее года. До 11 апреля действующим военнослужащим, этническим кыргызам, имеющим статус кайрылманов, учителям и штатным сотрудникам школ дополнительно надо подготовить справку с места работы (на момент регистрации ребенка в школу).

С какого возраста можно зарегистрировать ребенка? Регистрация ребенка в системе «Электронная запись в школу» возможна при условии исполнения ребенку полных шести лет на начало учебного года.

Могу ли зарегистрировать своего ребенка в этом году, но пойти в школу в следующем? Зарегистрировать ребенка заранее, чтобы пойти в следующем году в школу, нельзя. То есть год регистрации и год поступления в учебное заведение должны совпадать.

В какие школы я не могу отдать своего ребенка? Система не предусматривает прием детей в специализированные школы и классы, интернаты, музыкальные учебные заведения.

Могу ли я выбрать сразу две школы? Вы можете выбрать для своего ребенка только одну школу по микроучастку либо вне микроучастка. Кто может подать электронную заявку в системе «Электронная запись в школу»? Подать заявку на зачисление в первый класс могут: физические лица;

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан (усыновители, попечители, опекуны; при их отсутствии сотрудник уполномоченного органа по защите детей при наличии подтверждающих документов).

Заголовок карточки Что нужно заполнить в системе? Для регистрации на сайте нужно внести следующие данные: фамилия, имя, отчество (ребенка и заявителя);

пол ребенка;

число, месяц, год рождения ребенка;

контактные номера телефонов заявителя/законного представителя;

адрес фактического проживания согласно справке с места жительства;

электронный адрес заявителя/законного представителя;

наименование выбранной школы.

Как понять, что заявка поступила на рассмотрение? После подачи заявки на электронную почту, указанную при регистрации, придет уведомление, что заявление принято на рассмотрение.

Заявку одобрили. Что делать дальше? После получения уведомления о приеме ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан с 1 августа по 10 сентября представить в школу следующие документы: копии документов, удостоверяющих личность ребенка и одного из родителей/законных представителей (свидетельства о рождении ребенка и паспорта, заверенные нотариально);

оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (установленной формы);

оригинал медицинской справки о полученных прививках (установленной формы);

фотографию ребенка размером 3×4 сантиметра;

справки не требуются, так как эту информацию школы берут из нашей системы через «Тундук», а именно справка о семейном состоянии, справка с места работы родителя.

Надо ли сдавать экзамены? Нет. При зачислении детей в первый класс не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований) на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам.

Можно выбрать конкретного учителя или класс при регистрации или зачислении? Нет. Через систему «Электронная запись в школу» выбирается только учебное заведение. Класс и учителя определяет директор после окончательного зачисления.