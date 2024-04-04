Электронная запись в школы. Какие документы надо подготовить заранее

В Кыргызстане с 8 апреля начинается запись в первые классы. Об этом на пресс-конференции напомнила главный специалист управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства образования Айнура Кусеинова.

Она отметила, что запись в учебные заведения на электронной платформе mektep.edu.gov.kg пройдет в два этапа. На первом, с 8 апреля до 2 июня, будет запись детей по микроучастку (юридический адрес); на втором, с 3 июня до 30 августа, — независимо от места проживания, в школы, где есть свободные места.

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«В связи с переходом на 12-летнее обучение у родителей возникает вопрос, с какого возраста отдавать детей. В школы принимают с шести-семи лет. Если ребенку исполнилось шесть лет, родители имеют право продолжить его обучение в детсадах или отдать в первый класс. Если семь лет, то родители обязаны регистрировать. Бывает, что ребенку уже восемь лет, а он еще не учится. В данном случае необходимо обратиться в районные отделы образования. Там комиссия выяснит, почему не обучается, и своим решением зачислит в первый класс», — сказала Айнура Кусеинова.

Она заметила, что на сайте электронной записи есть вся информация по регистрации, видеоролики.

«Родители могут ознакомиться с ней. Что надо подготовить заранее: свидетельство о рождении ребенка, наличие ПИН (иностранным гражданам в обязательном порядке необходимо в ЦОН получить кыргызстанский ПИН ребенка), паспорт одного из родителей. Отмечу, что параллельно два родителя не могут выбрать две школы и записать в них ребенка, только одну», — подчеркнула главный специалист управления.

Заведующий отделом цифровой трансформации Минобразования Нурдан Шаршенбай уулу посоветовал родителям заранее на портале проверить два параметра: «Проверить родство» и к какой школе относится.

«Если родство не подтверждается, рекомендуем обратиться в ЦОН», — добавил он.