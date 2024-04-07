В Бишкеке становится все теплее, но дожди все равно будут

На следующей неделе в Бишкеке будет достаточно тепло, но все равно ожидаются дожди. Такой прогноз дают синоптики.

8 апреля в столице без осадков и достаточно тепло. Ночью до +10 градусов, днем до +22 градусов.

9 апреля ночью будет без осадков. Ночью до +7 градусов, днем ожидаются дожди и ветер, воздух прогреется до +20 градусов.

10 апреля ночью будет без осадков, а вот днем снова дождь. Ночью до +8 градусов, днем до +15 градусов.

11-12 апреля в столице преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится.