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Общество

Бишкекчан пригласили принять участие в весенней посадке саженцев

Мэрия Бишкека приглашает горожан внести свой вклад в озеленение и благоустройство столицы и принять участие в посадке саженцев. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, сотрудники Бишкекзеленстроя подготовят участки для посадки деревьев и предоставят для горожан несколько рекомендаций по выбору посадочного материала.

«Весна— самое подходящее время для посадки деревьев и кустарников в регионах с теплым и умеренным климатом. До зимы достаточно времени, чтобы деревья и кустарники прижились и привыкли к земле, хорошо прогрета почва, нет опасности, что саженцы замерзнут, и в почве достаточно влаги», — отметили в мэрии.

Агрономы предприятия совместно со специалистами Научно-исследовательского института «Ботанический сад» имени Энвера Гареева, Национальной академии наук КР рекомендуют в качестве основных пород деревьев для озеленения города Бишкека использовать такие зеленые насаждения, как вяз, гледичия, дуб, клен, липа и тополь.

Горожане могут приобрести саженцы самостоятельно, а также в питомнике муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» по адресу: улица Профессора Зимы, 82. Уточнить место посадки саженцев можно по номерам: 0312375330, 0701321014.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290640/
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