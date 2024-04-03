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Общество

Представительство ЕС в КР: Принятие закона о НКО является тревожным событием

Принятие в Кыргызской Республике закона о некоммерческих организациях, более известного как закон об «иностранных представителях», является тревожным событием. Об этом говорится в заявлении представительства Европейского союза в КР.

Как отмечается, законодательство, ограничивающее свободу деятельности организаций гражданского общества, может оказать негативное влияние на кыргызское общество и его сотрудничество с международными партнерами, такими как Европейский союз.

«Европейский союз остается приверженным двустороннему сотрудничеству с Кыргызской Республикой, основанному на уважении основных свобод, верховенства закона и демократических стандартов. Эти ценности являются неотъемлемой частью нашей всеобщей схемы преференций (GSP+) и нашего предстоящего соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA)», — говорится в заявлении ЕС.

14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон 2 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290598/
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