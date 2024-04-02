Изгнание маршруток из центра, и когда снимут режим ЧС. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Маршруткам в центре не место Микроавтобусы выведут из квадрата, ограниченного улицами Ахунбаева, 7 Апреля/Курманджан Датки, проспектами Чуй и Манаса/Чингиза Айтматова. На первом этапе с 10 апреля уберут микроавтобусные маршруты № 111, 118, 130, 134, 135, 136. В мэрии уточнили, что они будут курсировать до другим улицам, и предоставили новые схемы движения.









Второй этап стартует с 10 мая. Выведут микроавтобусные маршруты № 138, 163, 192, 202, 207, 220 с общим плановым выходом 159 единиц. На третьем, который стартует 1 июня, уберут микроавтобусные маршруты № 224, 234, 243, 246, 257, 258, 275, 150, 143, 131, 117, 112, 101, 164, 179, 185, 201, 211, 223, 227, 230, 240, 250, 252, 260, 285, 295 с общим плановым выходом 589 единиц. Отметим, что всего в течение месяца планируют вывести из указанного квадрата 39 микроавтобусных маршрутов.

Когда снимут режим ЧС В мэрии прошло плановое совещание, посвященное отчету о проделанной работе в рамках режима ЧС, объявленного после шквального ветра 28 марта. В результате сильного ветра пострадали 42 жилых комплекса, 6 медицинских учреждений, 35 социальных объектов, 13 машин, а также 101 другой объект (магазины, бани, ЛЭП, трансформаторы, коммунальные системы и другие). «По этим объектам со стороны соответствующих городских служб проведены оперативные восстановительные работы. По каждому транспортному средству будут проведены индивидуальные работы», — отметили в мэрии. Режим чрезвычайной ситуации продлевается до полного завершения работ по ликвидации последствий шквального ветра.

Новый детский сад В жилом массиве «Арча-Бешик» открыли новый детский сад. Как отметили в мэрии, в рамках распоряжения кабинета министров по эффективному использованию и большему охвату детей дошкольным образованием в детском саду установлены раздвижные кровати, которые создали дополнительное свободное пространство. Таким образом, проектная мощность учреждения увеличена на 284 места. Вместо 180 детей в детский сад будут приняты 464 воспитанника. В двухэтажном здании имеются все необходимые помещения: спальные, игровые комнаты, буфетная, кухня, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал, кладовые и технические помещения.





Экспресс-маршруты и новые проездные В столице могут запустить автобусные экспресс-маршруты. Мэрия уведомила о разработке проекта нормативного правового акта — проекта постановления Бишкекского городского кенеша «О внесении изменений в некоторые постановления БГК в сфере транспорта» — и сборе предложений заинтересованных лиц. «Экспресс-маршруты обеспечивают скоростную транспортную связь между отдаленными районами города от начального пункта до конечного без промежуточных остановок. Благодаря выделенным полосам движения общественного транспорта и минимальному количеству остановок заметно возрастает скорость автобусов и микроавтобусов, следующих по таким маршрутам. И, как следствие, пассажиры могут быстрее добираться до мест назначения», — говорится в уведомлении. Но в Бишкеке на сегодня отсутствуют экспресс-маршруты. Поэтому для удобства жителей и гостей столицы планируется открытие экспрессных автобусных и микроавтобусных маршрутов с установлением отдельного тарифа на проезд. Кроме того, рассматривается вопрос о введении разного вида проездных в общественном транспорте: дневной, недельный и годовой, а также студенческих транспортных карт. Также рабочей группой будет рассмотрен вопрос целесообразности введенного дифференцированного тарифа в муниципальном общественном транспорте и путей увеличения количества транзакций по безналичному расчету.

Кадровые перестановки В столичном муниципалитете произошли кадровые изменения. Начальник управления по контролю за землепользованием Уран Мусаев переведен на должность директора департамента по управлению муниципальным имуществом. Бакытберди Бекбоев назначен на должность начальника муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис». Соответствующие распоряжения подписал мэр Айбек Джунушалиев.