Почти 40 микроавтобусных маршрутов уберут из центра Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Микроавтобусы выведут из квадрата, ограниченного улицами Ахунбаева, 7 Апреля/Курманджан Датки, проспектами Чуй и Манаса/Чингиза Айтматова. Вместо них будут курсировать автобусы.

Таким образом в муниципалитете планируют разгрузить центральную часть столицы.

На первом этапе с 10 апреля уберут микроавтобусные маршруты № 111, 118, 130, 134, 135, 136 с общим плановым выходом 135 единиц.

Второй этап стартует с 10 мая. Выведут микроавтобусные маршруты № 138, 163, 192, 202, 207, 220 с общим плановым выходом 159 единиц.

На третьем, который стартует 1 июня, уберут микроавтобусные маршруты № 224, 234, 243, 246, 257, 258, 275, 150, 143, 131, 117, 112, 101, 164, 179, 185, 201, 211, 223, 227, 230, 240, 250, 252, 260, 285, 295 с общим плановым выходом 589 единиц.

«Постепенно в Бишкеке все микроавтобусы полностью заменят автобусами. Водители микроавтобусов могут перейти на работу в муниципальные автобусы. При этом необходимо пройти обучение, срок которого зависит от стажа работы. Заработная плата на сегодня максимально доходит до 98 тысяч сомов», — добавили в мэрии.