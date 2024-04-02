В Бишкеке могут запустить автобусные экспресс-маршруты

В столице могут запустить автобусные экспресс-маршруты. Мэрия уведомила о разработке проекта нормативного правового акта — проекта постановления Бишкекского городского кенеша «О внесении изменений в некоторые постановления БГК в сфере транспорта» — и сборе предложений заинтересованных лиц.

Отмечается, Правилами организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике определено, что экспрессный маршрут — маршрут движения автобуса от начального пункта до конечного без промежуточных остановок.

«Экспресс-маршруты обеспечивают скоростную транспортную связь между отдаленными районами города от начального пункта до конечного без промежуточных остановок. Благодаря выделенным полосам движения общественного транспорта и минимальному количеству остановок заметно возрастает скорость автобусов и микроавтобусов, следующих по таким маршрутам. И, как следствие, пассажиры могут быстрее добираться до мест назначения», — говорится в уведомлении.

Но в Бишкеке на сегодня отсутствуют экспресс-маршруты.

В целях создания удобства жителям и гостям столицы для передвижения общественным транспортом по городу планируется открытие экспрессных автобусных и микроавтобусных маршрутов с установлением отдельного тарифа на проезд.

Кроме того, рассматривается вопрос о введении разного вида проездных в общественном транспорте: дневной, недельный и годовой, а также студенческих транспортных карт. Еще один вопрос — сегодня пенсионерам Вооруженных сил и правоохранительных органов, достигшим 63 лет (мужчины) и 58 лет (женщины), проживающим и имеющим бишкекскую прописку, не предусмотрено право бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте. Рабочей группой рассматривается вопрос о проведении расчетов с целью включения указанных лиц в категорию льготных пассажиров.

Также рабочей группой будет рассмотрен вопрос целесообразности введенного дифференцированного тарифа в муниципальном общественном транспорте и путей увеличения количества транзакций по безналичному расчету.

Предложения принимаются по электронной почте: dt@meria.kg, по адресу: улица 7 Апреля, 4а, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии и по телефону 0312533648 не позднее 16 апреля.

Более подробная информация для желающих принять участие в разработке на сайте муниципалитета.