Кыргызского языка в детсадах станет больше

Кыргызского языка в детских садах станет больше. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева, отвечая на вопрос 24.kg.

Отметим, что, по словам читателей, якобы обсуждается концепция перевода начальной школы полностью на госязык.

Глава МОиН подчеркнула, что поэтапный переход касается не начальных классов, а дошкольных образовательных организаций.

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«Будет параллельно 50-процентное, пропорциональное развитие кыргызских и русских групп. Принят конституционный закон, мы обязаны знать госязык. Каждый человек, живущий в Кыргызстане, должен быть успешным и реализовать себя и в политике, и в науке, и в бизнесе, а без знания кыргызского будет очень сложно это сделать», — сказала Догдуркул Кендирбаева.

Она подчеркнула, что это не радикальная, не дискриминационная мера.

«В Германии, например, где много мигрантов из других стран, обязательно знание немецкого языка. Даже в самых демократичных США тоже есть железное требование — только на английском языке. Другое дело, мы должны полностью трансформировать преподавание кыргызского языка, применить самые лучшие методики. Это должно быть доступным и практико-ориентированным», — отметила министр образования.

Ранее спикер парламента Нурланбек Шакиев предлагал перевести начальную школу полностью на госязык.