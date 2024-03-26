17:59
USD 89.51
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

Кыргызского языка в детсадах станет больше

Кыргызского языка в детских садах станет больше. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева, отвечая на вопрос 24.kg.

Отметим, что, по словам читателей, якобы обсуждается концепция перевода начальной школы полностью на госязык.

Глава МОиН подчеркнула, что поэтапный переход касается не начальных классов, а дошкольных образовательных организаций.

Читайте по теме
Кабмин беспокоит, что кыргызский язык пока не так распространен в цифровом мире

«Будет параллельно 50-процентное, пропорциональное развитие кыргызских и русских групп. Принят конституционный закон, мы обязаны знать госязык. Каждый человек, живущий в Кыргызстане, должен быть успешным и реализовать себя и в политике, и в науке, и в бизнесе, а без знания кыргызского будет очень сложно это сделать», — сказала Догдуркул Кендирбаева.

Она подчеркнула, что это не радикальная, не дискриминационная мера.

«В Германии, например, где много мигрантов из других стран, обязательно знание немецкого языка. Даже в самых демократичных США тоже есть железное требование — только на английском языке. Другое дело, мы должны полностью трансформировать преподавание кыргызского языка, применить самые лучшие методики. Это должно быть доступным и практико-ориентированным», — отметила министр образования.

Ранее спикер парламента Нурланбек Шакиев предлагал перевести начальную школу полностью на госязык.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289912/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
ОРТ. Стала известна стоимость теста по государственному языку
Тест по госязыку для абитуриентов. Депутата удивила инициатива Минобразования
Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным
Министр образования о том, как будет развивать государственный язык
Итоги-2023: повторные выборы, отставка омбудсмена, окно в Европу. Часть II
Если госслужащие не смогут подтвердить знание кыргызского языка, их уволят
Не вполне демократично. Комментарий МИД России по закону Кыргызстана о госязыке
Президент подписал законопроект о государственном языке
Принятие Кыргызстаном закона о госязыке прокомментировали в российском МИД
Жогорку Кенеш в третьем чтении принял проект закона о госязыке
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Новые тарифы на&nbsp;свет, атака мошенников и&nbsp;перестрелка в&nbsp;Кара-Балте Неделя-24. Новые тарифы на свет, атака мошенников и перестрелка в Кара-Балте
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Когда отдать ребенка в&nbsp;школу, или Чем чревато раннее обучение Когда отдать ребенка в школу, или Чем чревато раннее обучение
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
26 марта, вторник
17:49
Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью завода по переработке шин Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью завода по п...
17:22
Кыргызского языка в детсадах станет больше
17:01
Загрязнение воздуха. По итогам 2023 года Кыргызстан в двадцатке лидеров рейтинга
16:45
Теракт в Москве. Задержанный Алишер Касимов не является гражданином Кыргызстана
16:42
Сергей Миронов вновь предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии