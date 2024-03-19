Кабмин беспокоит, что кыргызский язык пока не так распространен в цифровом мире

Председатель кабмина встретился с вице-президентом компании Open AI Аркой Даром.

Акылбек Жапаров отметил, что правительство всячески поддерживает кыргызстанские стартапы, занимающиеся развитием искусственного интеллекта. Он рассказал о приобретении в прошлом году суперкомпьютера в целях обучения искусственного интеллекта распознаванию кыргызского языка и дальнейшего развития языка.

«Как премьер-министра, меня беспокоит, что кыргызский язык пока не так распространен в цифровом мире. Я считаю, что языки, которые не будут оцифрованы, настигнет та же участь, что и тех, которые не имели письменность, они исчезнут. Для нас сохранение и развитие кыргызского языке являются вопросом национального суверенитета», — сказал чиновник.

Он подчеркнул готовность кабмина к долгосрочному сотрудничеству с Open AI.

«Мы готовы выступить площадкой для тестирования и пилотирования инновационных технологий вашей компании. Мы сейчас делаем решительные шаги в сфере цифровизации государства и готовы использовать искусственный интеллект в реформе государственного управления», — уточнил Акылбек Жапаров.

Арка Дар в свою очередь выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, обмену опытом в развитии проектов с использованием искусственного интеллекта.