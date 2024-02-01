Операция трансплантация. Пересадка органов в Кыргызстане активизировалась

Трансплантология в Кыргызстане может получить новое дыхание. Если за шесть лет на базе Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) отечественные хирурги провели 44 операции по пересадке почек, то в ближайший год в планах Минздрава прооперировать 50 нуждающихся, причем бесплатно.

Неожиданный сюрприз

Люди, столкнувшиеся с этой процедурой, признаются: диализ помогает не умереть, но не позволяет полноценно жить, учиться или работать.

Айназ 21 год, и она страдает хроническим гломерулонефритом, почки утратили свою функцию. Последние шесть месяцев девушка на программном гемодиализе.

В конце декабря 2023 года Айназ решилась на пересадку почки, донор — ее 61-летний отец. Операцию решили делать в НЦОМиД, отец с дочерью прошли необходимую подготовку. Трансплантацию назначили на 1 февраля. Перед этим ее навестил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, заверив, что все будет хорошо. В договоре о трансплантации чиновник написал: «Сделать бесплатно».

Оказалось, врачи буквально за день до этого узнали о первой операции за счет государства. «Похоже, это большой сюрприз и для наших пациентов», — заметил в беседе с журналистами и. о. заведующего отделением трансплантации Мирбек Байзаков.

Уже появилась очередь

Всего кабинет министров выделил деньги для проведения бесплатных операций по пересадке почки 50 кыргызстанцам, находящихся на программном диализе. Создана комиссия по отбору больных.

По словам Алымкадыра Бейшеналиева, в очереди уже 105 человек.

Но нуждающихся в разы больше. Сейчас гемодиализ, по данным Минздрава, получает более 2,6 тысячи человек. Несколько лет назад часть из них стояла в очереди на бюджетный диализ.

«Люди продавали дома, квартиры, брали кредиты, но многие не могли дождаться и умирали, а семья в результате оставалась без жилья и еще должна выплачивать кредит. С 2020 года гемодиализ для всех бесплатный», — напомнил глава Минздрава.

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Сейчас на каждого больного государство выделяет около 6,5 тысячи сомов на сеанс диализа. На это в бюджете есть 2,4 миллиарда сомов.

«Однако качество жизни у диализных больных на низшем уровне. Они не могут никуда выехать. Ведь трижды в неделю надо получать гемодиализ. Поэтому президент поднял вопрос о бесплатной пересадке. Раньше это стоило у нас около $7,5 тысячи, за границей — до $50 тысяч», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

Как пояснила 24.kg заведующая отделением нефрологии НЦОМиД Насира Бейшебаева, во всем мире одинаковый процент нуждающихся в заместительной почечной терапии, Кыргызстан ничем не отличается.

Характерная черта для нашей страны — гипертензия. Неконтролируемая гипертоническая болезнь приводит к хронической болезни почек.

«Если сегодня более 2 тысяч пациентов на хроническом программном диализе, то теоретически примерно 1,5 тысячи из них нуждаются в трансплантации почек», — сказала она, отметив, что в КР нет проблем с донорами, учитывая многодетность семей.

Принят новый Закон «Об охране здоровья граждан», расширяющий круг возможных доноров. Теперь ими могут стать не только родственники первого порядка, но вплоть до прадедушек и прабабушек.

Потенциал есть, сложности тоже

С учетом планируемых 50 операций получается в среднем по одной в неделю. В НЦОМиД уверены, что справятся.

С 2018-го на базе НЦОМиД сделали 44 операции по пересадке почки, в том числе 13 — в 2022-м, восемь — в 2023-м. В связи с пандемией коронавируса почти два года подобной работы не проводили.

В центре две бригады по три хирурга для одновременного оперирования донора и реципиента. Есть и другие подготовленные специалисты.

«У нас проблема в скорости трансплантации. Она у нас развита, но немного скачкообразная. Решение администрации президента о пересмотре оплаты за операцию даст очень хорошее продвижение, — считает Насира Бейшебаева. — 50 человек можно прооперировать по мере их готовности, но готовность — за свой счет».

Подготовка, по ее словам, каждому пациенту обходится примерно в 150 тысяч сомов.

«Но цена может уменьшиться, если департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора (ДГСЭН) будет проводить типирование на соответствие донорства. Оборудование закуплено, установлено, но есть человеческий фактор», — подчеркнула Насира Бейшебаева.

Ранее сообщалось, что анализ на совместимость при трансплантации почек уже начали делать в Кыргызстане. Однако подобные исследования по-прежнему приходится проводить за границей.

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Раньше анализы по совместимости, по словам Мирбека Байзакова, делали в Алматы (Казахстан). Это было удобно как для врачей, так и для пациентов. Больные сами ездили в соседнюю страну.

«После коронавируса Казахстан нам отказал в этой процедуре. Теперь мы вынуждены отправлять биоматериал в Турцию. Сами делаем забор и через курьера отправляем. Ждем результаты около двух недель, — пояснил и. о. завотделением. — В Бишкеке лабораторию запустили, но результаты наши коллеги пока не могут гарантировать. Мы договорились, что будем отправлять за границу, а они будут параллельно делать анализ бесплатно тут и сопоставлять, чтобы устранить возможные погрешности. Если будут ошибочные результаты, то возникнут большие проблемы у пациентов».

Готовность к операции определяется в несколько этапов, в том числе идет оценка донора по всем параметрам. Его здоровье не должно пострадать.

На очереди — пересадка печени

По данным Минздрава, турецкие специалисты готовы помочь провести в Кыргызстане совместные операции по пересадке печени и костного мозга.

Недавно бригаду специалистов Национального хирургического центра (НХЦ) отправили на трехмесячную стажировку в Турцию.

Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, почему пересадку печени планируют налаживать в НХЦ, а не в НЦОМиД или НИИ хирургии сердца и трансплантации органов.

«Я сам хирург, работал в разных клиниках Кыргызстана и знаю их операционные возможности. У НХЦ возможности огромные, там одновременно могут проводить до 10 операций — блоки рядом. При пересадке печени должны быть три операционные — в одной донор, в другой — реципиент, в третьей — проверяют взятую печень в стерильных условиях. Поэтому остановились именно на НХЦ. Сейчас готовим отделение, в ближайшие месяцы начнем», — сказал он.

В НЦОМиД готовы в ближайшее время прооперировать еще двух пациентов, нуждающихся в пересадке почки. Они обследованы и ждут результаты типирования.