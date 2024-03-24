12:53
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Теракт в «Крокус Сити Холле». Книга соболезнований открыта в посольстве России

Сегодня в Российской Федерации день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном развлекательном центре «Крокус Сити Холл».

Напомним, по последним данным Следственного комитета РФ, в теракте погибли 133 человека, более ста остаются в больницах с травмами различной степени тяжести, в том числе дети.

Посольство России в Кыргызстане открыло электронную книгу соболезнований. Слова поддержки и сочувствия можно направить на электронную почту rusembkg@mid.ru.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Вчера стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холле» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.

В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289695/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец спас около ста человек
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 133 человек
Теракт в «Крокус Сити Холле». Владимир Путин выступил с обращением
Теракт в «Крокус Сити Холле». Пропали две кыргызстанки
Теракт в «Крокус Сити». Двое из ориентировки находятся дома в Таджикистане — МВД
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 115 — СК России
Теракт в «Крокус Сити Холле». К посольству России в Бишкеке несут цветы
Теракт в «Крокус Сити Холле». В Бишкеке усилят меры безопасности
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 93 — СК России
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Десять вопросов о&nbsp;празднике Нооруз. Тест Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
24 марта, воскресенье
12:23
Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзод...
11:31
Сегодня очередная годовщина Мартовской революции: обращение президента
11:00
Кризис подросткового периода: о том, что делать, — в советах психолога
10:44
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец спас около ста человек
10:23
Теракт в «Крокус Сити Холле». Книга соболезнований открыта в посольстве России
23 марта, суббота
22:27
Матраимов vs власти: чиновник прокомментировал предполагаемое покушение