Теракт в «Крокус Сити Холле». Книга соболезнований открыта в посольстве России

Сегодня в Российской Федерации день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном развлекательном центре «Крокус Сити Холл».

Напомним, по последним данным Следственного комитета РФ, в теракте погибли 133 человека, более ста остаются в больницах с травмами различной степени тяжести, в том числе дети.

Посольство России в Кыргызстане открыло электронную книгу соболезнований. Слова поддержки и сочувствия можно направить на электронную почту rusembkg@mid.ru.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.