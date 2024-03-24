Теракт в «Крокус Сити Холле». Книга соболезнований открыта в посольстве России

Сегодня в Российской Федерации день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном развлекательном центре «Крокус Сити Холл».
Напомним, по последним данным Следственного комитета РФ, в теракте погибли 133 человека, более ста остаются в больницах с травмами различной степени тяжести, в том числе дети.
Посольство России в Кыргызстане открыло электронную книгу соболезнований. Слова поддержки и сочувствия можно направить на электронную почту rusembkg@mid.ru.
22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.
Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».
Вчера стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холле» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.
В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.