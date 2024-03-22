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Общество

Развитие детсадов. По республике внедрят 1 тысячу ваучеров для апробации

Проект постановления кабмина «О пилотной апробации ваучерного механизма финансирования услуг дошкольного образования» вынесен на общественное обсуждение.

Цель документа — повышение охвата детей дошкольным образованием и создание условий для увеличения количества рабочих мест, особенно в отдаленных сельских населенных пунктах.

Апробация пройдет в детских садах, независимо от формы собственности, с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2026-го.

Для этого по республике устанавливают 1 тысячу ваучеров, то есть на первом этапе намечается увеличение количества мест в дошкольных организациях, в первую очередь в частных ДОО и садах семейного типа, на 1 тысячу мест.

Расходы в этом году составят 24 миллиона 785,2 тысячи сомов, их Минобразования покроет в пределах своих ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом на подписку цифровой платформы. Министерству финансов предстоит дополнительно предусмотреть в бюджете МОиН средства на 2025-й (74,4 миллиона сомов) и 2026-й (49,6 миллиона).

Дошкольные образовательные организации, участвующие в ваучерном механизме финансирования, на период проведения пилотной апробации:

  • не подлежат проверкам контролирующих органов;
  • не представляют финансовую отчетность по установленным казначейским процедурам;
  • обслуживаются в коммерческих банках с государственной долей участия без взимания платы.

До 1 ноября 2026 года результаты пилота должны быть обобщены, а предложения по его дальнейшему внедрению в детсадах по всей стране внесены в администрацию президента КР.

В Минобразования подчеркивают, что новый механизм позволит улучшить стартовые условия детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в подготовке к школе, а также увеличить доступ уязвимым слоям населения.

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В справке-обосновании отмечается, что в настоящее время из 988,8 тысячи детей лишь 220 тысяч, или 22,2 процента, охвачены дошкольным образованием. Остальные дети от одного года до шести лет остаются вне дошкольного образования, для их полного охвата необходимо построить около 2,7 тысячи зданий детсадов, что в нынешних условиях практически невозможно.

«Внедрение ваучерного механизма станет основополагающим стимулом для индивидуальных предпринимателей», — считают чиновники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289616/
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