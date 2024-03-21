Авария на ТЭЦ Бишкека. Один из пострадавших просит помощи у властей страны

Пострадавший при взрыве на бишкекской ТЭЦ Чингиз Бактыбеков просит у властей страны помощи. Об этом сообщают СМИ.

33-летний Чингиз Бактыбеков оказался в числе пострадавших в результате аварии на столичной ТЭЦ. Он работал машинистом и обходчиком котельного цеха. В результате взрыва получил 15 процентов ожогов тела и пролежал в больнице 24 дня.

По словам пострадавшего, врачи сказали, что восстановление займет от шести месяцев до года. На работу сможет вернуться, когда раны заживут. Руководство ТЭЦ отказалось помогать, сказал Чингиз Бактыбеков.

Мужчина просит соответствующие органы оказать ему помощь до полного восстановления и выхода на работу. Он является единственным кормильцем в семье, у него двое детей и жена-домохозяйка.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.