В США произошел инцидент с Boeing. Оторвалась часть внешней обшивки

После проверки севшего в штате Орегон самолета Boeing 737 оказалось, что у него не хватает части обшивки. Об этом сообщает агентство Associated Press.



Рейс United Airlines из Сан-Франциско благополучно сел, о проблеме стало известно в ходе послеполетного осмотра.



Представитель United Airlines сообщил по электронной почте, что на борту самолета находились 139 пассажиров и 6 членов экипажа. Никакую чрезвычайную ситуацию не объявляли, поскольку не было никаких признаков повреждений во время полета. По его словам, недостающая панель находилась в нижней части самолета, где крыло соединяется с корпусом, рядом с шасси. Авиакомпания пообещала провести расследование. Это сделает и Федеральное управление гражданской авиации.

По данным ФАУ, самолет совершил свой первый полет в апреле 1998-го и был передан Continental Airlines в декабре того же года. United Airlines эксплуатирует его с 30 ноября 2011-го.

В компании Boeing отказались комментировать информацию по поводу парка United.

В последние месяцы в США произошло несколько инцидентов с самолетами Boeing. 8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. В январе у модели Max 9 в воздухе оторвалась боковая панель, произошла разгерметизация, экипажу пришлось совершить экстренную посадку.