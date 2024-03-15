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Общество

Как пользоваться смартфоном в школе? В Жогорку Кенеше написали законопроект

Депутат парламента Нурланбек Азыгалиев инициировал законопроект «О регулировании пользования мобильным устройством в общеобразовательной организации». Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам нардепа, проект закона разработан в целях защиты детей и подростков от негативного воздействия мобильных устройств, борьбы с кибербуллингом и недопустимым контентом, создания четких стандартов и правил использования телефонов школьниками.

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Отмечается, что такой закон поможет учреждениям образования создать условия для более здорового и эффективного обучения и повысить качество образования.

Предполагается, что школы разработают правила и руководства использования телефонов, смартфонов, планшетов и определят специальные зоны, где они должны быть выключены или храниться. Мобильные устройства не должны ухудшать образовательную среду и препятствовать учебному процессу.

В законопроекте дается объяснение, что такое кибербуллинг (запугивание в соцсетях и мессенджерах, направленное на то, чтобы разозлить или опозорить путем распространения ложной информации или постов со смущающими фотографиями, отправки вредных и подлых сообщений или угроз) и недопустимый контент (информационные материалы, содержащие пропаганду вражды, дискриминационные высказывания на основании расовой, этнической принадлежности, вероисповедания, инвалидности, возраста, национальности, пола или других признаков).

Отметим, что ранее президент Садыр Жапаров призвал развернуть широкое общественное обсуждение по поводу пользы и вреда мобильных телефонов, которые отвлекают школьников от учебного процесса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289071/
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