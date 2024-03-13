Запрет телефонов в школе. Президент призвал развернуть общественное обсуждение

Садыр Жапаров обозначил основные направления модернизации школьного образования Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, под председательством главы государства состоялось заседание, посвященное развитию дошкольного и школьного образования.

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева презентовала проект новой государственной программы по трансформации школьного образования «Алтын казык» («Полярная звезда»).

Садыр Жапаров особо отметил, что новая программа не должна превратиться в очередную реформу ради реформы, а должна заложить прочную основу социально-экономического развития страны на десятилетия вперед. Он также заявил, что сегодня в школе определяется не только судьба школьников, а будущее всего государства.

Мы не имеем права попустительски относиться к состоянию нашей школы. Важно всем четко и ясно осознать, что будущее республики, все важные вопросы нашего народа сейчас решаются и зависят от школы. Садыр Жапаров

Назвав человеческий капитал главным богатством народа, президент заявил, что государство не будет жалеть средств на цели образования. Он заметил, что инвестиции в человеческий капитал дадут в будущем дивиденды не в десять раз, а минимум в сто раз.

Садыр Жапаров напомнил, что за последние три года построено 219 школ, что больше в три-четыре раза, чем в прежние годы. Однако наряду со строительством новых образовательных учреждений он поручил Министерству образования и науки в приоритетном порядке уделять внимание вопросам модернизации образовательных программ и улучшению их содержания.

Глава государства назвал ситуацию с нехваткой учебников неприемлемой.

Указав, что в прошлом году были выпущены всего лишь 16 наименований учебников и 13 наименований методических пособий тиражом 738 тысяч экземпляров на сумму 176 миллионов сомов, он поручил кабинету министров в двухлетний срок полностью решить вопрос обеспечения кыргызстанских школьников современными учебниками на основе признанных в мире передовых образовательных стандартов.

Отметив важность ускорения процесса цифровизации школ и внедрения современных технологий в учебный процесс, Садыр Жапаров поручил обратить внимание на международную практику, запрещающую использовать мобильные телефоны в школах.

Он призвал развернуть широкое общественное обсуждение по поводу пользы и вреда мобильных телефонов, которые отвлекают школьников от учебного процесса.

Президент заметил, что Министерству образования и науки необходимо обратить внимание на то, как использование школьниками сотовых телефонов негативно влияет на учебный процесс, и совместно с родителями учеников принять правильное решение.

В завершение он для ряд поручений по развитию дошкольного, школьного и профессионального образования в КР.