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Общество

Нужно ли запрещать использование мобильных телефонов в школах? Опрос

Президент Садыр Жапаров обозначил основные направления модернизации школьного образования Кыргызстана.

Он указал на важность ускорения процесса цифровизации школ и внедрения современных технологий в учебный процесс.

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При этом глава государства поручил обратить внимание на международную практику, запрещающую использовать мобильные телефоны в школах. Он призвал развернуть широкое общественное обсуждение пользы и вреда мобильных телефонов, которые отвлекают школьников от учебного процесса.

Садыр Жапаров посоветовал Министерству образования и науки обратить внимание на то, как использование школьниками сотовых телефонов негативно влияет на учебный процесс, и совместно с родителями учеников принять правильное решение.

Отметим, что некоторые учителя разрешают использовать гаджеты во время уроков, к примеру, по иностранным языкам. Имея телефон под рукой, есть также возможность зафиксировать неподобающее поведение как учащихся, так и педагогов.

В 2023 году в бишкекской школе № 70 запускали пилотный проект «Урок без смартфона». Во всех классах установили боксы с ячейками для телефонов учеников. Перед началом урока школьники сдавали гаджеты в свою пронумерованную ячейку. На перемене они могли воспользоваться смартфонами, позвонить родителям и родным.

«Целью проекта является в первую очередь здоровье детей. Также будет полное переключение фокуса внимания ученика на занятие, что повлечет за собой повышение качества и успеваемости. Это же дети, многие ухитряются сидеть в телефоне даже во время учебного процесса, а учителя физически не успевают проконтролировать каждого. Ну и также немаловажным моментом является социализация ребят, то есть живое общение между собой, а не через игры в гаджетах», — говорили инициаторы.

Позже сообщалось, что этот проект реализован в 22 школах Первомайского района, для этого закупили 1 тысячу 801 бокс.

24.kg решило узнать мнение своих читателей.

Нужно ли запрещать использование мобильных телефонов в школах?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288946/
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