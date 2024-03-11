Задержание 11 журналистов. Зарубежные СМИ запустили акцию в поддержку коллег

Десятки СМИ и расследователей по всему миру запустили акцию в поддержку задержанных 11 журналистов из Кыргызстана.

Обращение к властям КР они публикуют в Х (Twitter) под единым хештегом #FreeKyrgyz11. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал статью о ситуации со свободой слова в Кыргызстане, закрытии СМИ, уголовных делах и арестах журналистов и пользователей соцсетей за публикации.

Вслед за коллегами к акции присоединились и другие СМИ и журналисты. «Власть, как и десятки медиа по всему миру, требует немедленного освобождения наших коллег в Кыргызстане», — с таким описанием опубликовали видеоролик журналисты из «Власть.kz».

Власть, как и десятки медиа по всему миру, требует немедленного освобождения наших коллег в Кыргызстане.



Journalism is not a crime! Our friends in Kyrgyzstan must be freed immediately #FreeKyrgyz11 pic.twitter.com/nQoM5zKiGv — Власть (@Vlastkz) March 11, 2024

«В начале 2024 года власти Кыргызстана задержали 11 бывших и действующих журналистов Temirov Live, одного из самых ярких расследовательских проектов страны. Им грозит от 5 до 8 лет колонии. Как Кыргызстан превратился из самой свободной страны Центральной Азии в страну, где борются со свободой слова», — написали журналисты из «Важные истории».

К акции также присоединились другие журналисты Казахстана, России, Армении, а также европейских стран.

(1/2) Eleven journalists who are critical of Kyrgyzstan's authoritarian government have been imprisoned for two months for inciting mass unrest. If convicted, they face years in prison. They are charged under a law that is used to prosecute dissidents. #freekyrgyz11 pic.twitter.com/N1txVc6t2i — paper trail media (@paper_trail_m) March 11, 2024

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.