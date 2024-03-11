Задержание 11 журналистов. Зарубежные СМИ запустили акцию в поддержку коллег

Десятки СМИ и расследователей по всему миру запустили акцию в поддержку задержанных 11 журналистов из Кыргызстана.
Обращение к властям КР они публикуют в Х (Twitter) под единым хештегом #FreeKyrgyz11. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал статью о ситуации со свободой слова в Кыргызстане, закрытии СМИ, уголовных делах и арестах журналистов и пользователей соцсетей за публикации.
Вслед за коллегами к акции присоединились и другие СМИ и журналисты. «Власть, как и десятки медиа по всему миру, требует немедленного освобождения наших коллег в Кыргызстане», — с таким описанием опубликовали видеоролик журналисты из «Власть.kz».
«В начале 2024 года власти Кыргызстана задержали 11 бывших и действующих журналистов Temirov Live, одного из самых ярких расследовательских проектов страны. Им грозит от 5 до 8 лет колонии. Как Кыргызстан превратился из самой свободной страны Центральной Азии в страну, где борются со свободой слова», — написали журналисты из «Важные истории».
К акции также присоединились другие журналисты Казахстана, России, Армении, а также европейских стран.
Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.
В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.
Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.
Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.