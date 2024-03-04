ФОМС: Платить за кесарево или оформление карточки беременным не нужно

Все мероприятия по родовспоможению в государственных организациях здравоохранения оказываются бесплатно. Об этом 24.kg сообщила начальник управления информационной политики и связи с общественностью Фонда обязательного медицинского страхования Света Байтикова.

По ее словам, от беременных на горячую линию ФОМС 113 часто поступают звонки с уточнением, нужно ли им платить за анализы, кесарево сечение, оформление карточки, доплату за позднюю постановку на учет и так далее.

Читайте по теме Сэкономить на госпитализации, или Что нужно знать о полисе медстрахования

«Не нужно. Это все бесплатно, в том числе постановка на учет, ведение беременности, госпитализация, операция кесарево сечение. ФОМС обеспечивает соблюдение Программы госгарантий», — подчеркнула Света Байтикова.

Получить ответы на имеющиеся вопросы можно также в чат-боте ФОМС «Вы будете мамой» в Telegram. В планах фонда оказывать в будущем консультации пациентам по номеру 113.

В декабре 2023 года горячая линия фонда перешла на круглосуточный режим работы (кроме выходных дней). Граждане могут обращаться по вопросам, связанным с системой здравоохранения (консультации по медицинским услугам, оказание помощи в получении информации о правах пациентов, решение возникающих проблем в рамках Программы государственных гарантий, льготном лекарственном обеспечении). Звонки со всех устройств бесплатные.