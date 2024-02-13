Почти вдвое увеличилось количество звонков на горячую линию ФОМС

Почти вдвое увеличилось количество звонков от населения с переходом горячей линии ФОМС 113 на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В ФОМС напомнили, что в декабре 2023-го горячая линия перешла на круглосуточный режим работы. За два месяца всего поступило 7 тысяч 15 звонков, в том числе 1 тысяча 338 — ночью. Это на 48,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда всего было 3 тысячи 407 звонков.

Наибольшее число обратившихся — от жителей Бишкека, Оша и Ошской области. Тройку лидеров замыкает Чуйская область. Чаще всего запросы касались полиса ОМС: условия покупки, преимущества, цена, способы приобретения и другие. Таких звонков было 2 тысячи 650. С вопросом проверки статуса застрахованности обратились 1 тысяча 971 человек; по различным вопросам, включая содействие в госпитализации, помощь при вызове скорой помощи и другие, — 763.

«Кроме того, были запросы о поиске аптек, где предлагаются льготные лекарства со скидками до 50 и 90 процентов, а также о наличии медикаментов в стационарах (763 обращения)», — отметили в фонде.

В 32 случаях руководители организаций здравоохранения оперативно рассмотрели и разрешили жалобы, поступившие от граждан.

Звонки поступают не только от граждан, но и от медицинских работников, с просьбой дать пояснение или разъяснение, решить спорные вопросы касательно сооплаты, страхования и других аспектов Программы государственных гарантий. ФОМС

Помимо звонков, сотрудники осуществляют прием граждан. За указанный период обратились 104 человека с различными вопросами.

Граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию 113 (кроме выходных дней) по вопросам, связанным с системой здравоохранения (консультации по медицинским услугам, оказание помощи в получении информации о правах пациентов, решение возникающих проблем в рамках Программы государственных гарантий, льготном лекарственном обеспечении). Звонки со всех устройств бесплатные.