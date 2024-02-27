Жители Чуйской области жалуются на постоянные отключения света

Жители сразу нескольких районов Чуйской области жалуются на массовые отключения электроэнергии. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В Панфиловском районе с прошлой недели постоянно отключают свет на несколько часов. Никаких предупреждений об отключениях света не было.

«В воскресенье отключили снова свет. В местном РЭС сказали, что какой-то ремонт делают на нашей линии. Почему это нужно делать в выходной день?» — задаются вопросом читатели.

С похожей проблемой столкнулись жители Каинды и Кара-Балты, села Садового Московского района, Сокулукского и Аламединского районов. Там каждый день отключают свет на один-два часа.

«Знакомые электрики говорят, что это те самые регулировочные мероприятия. Но официально об этом ничего не сообщалось», — рассказали читатели.

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