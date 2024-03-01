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Общество

Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане пройдет 17-24 мая

Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане пройдет с 17 по 24 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Центра оценки качества в образовании и методов обучения Чынара Батракеева.

По ее словам, кроме граждан КР, в ОРТ также смогут принять участие граждане России, Казахстана, Беларуси и Таджикистана.

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«Тестирование проводится строго в рамках государственного образовательного стандарта и школьной программы. Ни одно задание не выходит за эти рамки. Если человек хорошо усвоил школьную программу, то успешно сдаст тест», — сказала Чынара Батракеева.

Она отметила, что на сайте ЦООМО можно пройти пробный бесплатный онлайн-тест на кыргызском и русском языках. «Каждый абитуриент после регистрации получит бесплатную брошюру. Кроме того, в продаже есть пособия по основному и всем предметным тестам с реальными примерами заданий. На YouTube-канале центра имеется более ста видеоуроков по подготовке к ОРТ, ресурсов достаточно», — добавила Чынара Батракеева.

Она остановилась также на новшестве — обязательном тесте по государственному языку. Он будет предусматривать такие разделы, как «Лексика», «Грамматика», «Чтение» и «Понимание». Вопросы с множественным выбором ответов.

«Сдача теста по госязыку для поступающих в вузы — это требование конституционного закона. По законодательству ОРТ проводится независимым негосударственным тестовым центром, поэтому услуга является платной. Государство его не проводит, поэтому и оплачивать само не может», — добавила главный специалист управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования МОиН Айнура Асан кызы.

Тест по государственному языку определяет уровень его знания. Итоги не влияют на результаты конкурса при зачислении в вузы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288008/
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