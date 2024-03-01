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Общество

ОРТ. Стала известна стоимость теста по государственному языку

Тест по государственному языку во время Общереспубликанского тестирования будет стоить 200 сомов. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, оплата основного и каждого из предметных тестов осталась прежней  470 сомов.

Тест по государственному языку определяет уровень его знания. Итоги не влияют на результаты конкурса при зачислении в вузы.

Предметные тесты проводятся по английскому языку, химии, биологии, физике, математике, истории, кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе.

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Обязательными для абитуриента, желающего поступить на грантовое обучение, является основной и тест по госязыку. Профилирующий предметный тест определяется в соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки, утверждаемым Минобразования.

«Предметный тест оценивается отдельно от основного. Можно выбрать любое количество предметных тестов, но абитуриенты должны учесть, что здесь не действует принцип «Чем больше, тем лучше». Производится оплата каждого из выбранных тестов», — отметили в ЦООМО.

Регистрация на ОРТ проводится онлайн до 4 апреля.

Абитуриенты, которые оканчивают среднюю школу или среднюю профессиональную образовательную организацию, должны получить доступ к открытию своего личного кабинета — у ответственного лица по месту обучения.

Для заполнения бланка онлайн-регистрации понадобятся номер мобильного телефона, электронные фотографии оригинала паспорта (лицевая и оборотная стороны) и лица поступающего.

В дальнейшем указанный номер телефона будет использоваться в качестве логина не только для регистрации, но и для участия в конкурсе на зачисление в вузы КР.

Видеоинструкция по заполнению бланка онлайн-регистрации доступна на сайте центра.

Те, кто находится за пределами страны, должны регистрироваться за день до начала тестирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287987/
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