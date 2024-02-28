Вспышка кори. В Минздраве пересматривают календарь прививок

В Министерстве здравоохранения пересматривают календарь прививок. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По словам специалистов, готовится план неотложных действий по локализации и недопущению дальнейшего распространения вспышки кори в Кыргызстане.

Отметим, что, согласно Национальному календарю прививок, вакцину от кори нужно получать дважды: в возрасте одного года и шести лет.

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На основании научно обоснованных рекомендаций научно-технической группы экспертов по иммунопрофилактике предлагают вторую дозу ставить в возрасте двух лет. По рекомендации миссии Всемирной организации здравоохранения вакцинация контактным с больным корью детям возможна с шестимесячного возраста.

Приказ Минздрава пока не утвержден, все изменения только на стадии обсуждения.

С начала года в стране зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев кори.