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Общество

Более 3,5 тысячи случаев заболевания корью зарегистрировали с начала года

С начала года в стране зарегистрировано 3 тысячи 570 случаев кори. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, активная циркуляция вируса идет в Бишкеке, Чуйской, а также в Джалал-Абадской областях. Высокий рост заболеваемости на этих территориях связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных.

Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

Отметим, что за 2023-й зарегистрированы 7 тысяч 46 подтвержденных случаев кори и 9 летальных случаев: 8 — детей от 1 года до 18 лет и 1 — до года (пяти месяцев).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287378/
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