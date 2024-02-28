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Общество

Канатная дорога. В мэрии Бишкека обсудили реализацию проекта

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с международным экспертом по строительству канатных дорог Стефано Николусси Росси и представителем компании Bartholet Maschinenbau AG в КР Эдуардом Кубатовым. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, участники обсудили перспективы реализации проекта канатных дорог в городе, а также возможные варианты их размещения и технические аспекты.

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Стефано Николусси Росси осмотрел предварительные участки для размещения станций канатных дорог с целью выявления оптимального местоположения для проектирования и строительства.

«Отметим, что это важный шаг в подготовке к реализации проекта, который позволит улучшить транспортную инфраструктуру, обеспечить удобство, а также эффективность передвижения для жителей и гостей столицы», — добавили в муниципалитете.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Обсуждение проекта строительства канатной дороги

Напомним, столичные власти анонсировали начало строительства канатной дороги в этом году. Мэрия подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Bartholet Swiss. Утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке. Финансировать его планируют за счет местного бюджета, привлечения инвестиций и заемных средств. Ожидается, что в конце мая — начале июня планируют заложить капсулу, а в эксплуатацию канатную дорогу могут сдать в третьем квартале 2025 года. Примерная стоимость проекта — $50-60 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287752/
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