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Общество

Канатная дорога в Бишкеке. В мэрии рассказали, где она может пройти

Канатную дорогу в Бишкеке могут построить по проспекту Манаса. Об этом рассказали в муниципалитете, подводя итоги 100 дней работы Айбека Джунушалиева на посту мэра столицы.

В пресс-службе напомнили, что 30 января в штаб-квартире Bartholet Swiss — мирового лидера в области канатно-дорожных систем — состоялась встреча Айбека Джунушалиева с владельцем компании Роландом Бартолетом. По ее итогам подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке.

Один из вариантов — строительство канатной дороги по проспекту Манаса от проспекта Жибек Жолу до Южной магистрали длиной 6 километров с пропускной способностью от 50 до 100 тысяч человек в день.

Финансирование проекта планируется за счет местного бюджета, привлечения инвестиций и заемных средств.

Начало работ — второй квартал этого года, а завершение — в третьем квартале 2025-го.

«Это важный шаг в развитии туристической привлекательности, городской инфраструктуры, который обеспечит современные и эффективные транспортные решения для жителей и гостей города», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286279/
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