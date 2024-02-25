Чекап организма: что это такое, где пройти и сколько стоит

Медики не устают говорить о важности регулярных медосмотров и профилактики заболеваний. Выявление патологий на ранних стадиях помогает человеку сохранить здоровье и качество жизни.
Когда пора начинать ходить по врачам, какие анализы сдавать и стоит ли переплачивать? Об этом в материале 24.kg.
Что такое чекап организма?В переводе с английского check up — это проверка. Комплексное обследование организма включает в себя ряд анализов, диагностических исследований и консультации врачей.
Провериться можно как в государственных поликлиниках, к которым вы приписаны, так и в частных медцентрах. Последние, конечно, имеют более широкий спектр услуг.
Цена зависит от размера кошелькаЧастные клиники предлагают разные чекап-пакеты:
- базовые, оптимальные, расширенные;
- для мужчин, женщин, детей;
- для желающих стать родителями;
- собирающихся выйти замуж/жениться.
Есть возможность самому выбрать набор необходимых исследований. От этого и будет зависеть стоимость услуг.
К примеру, в одном из частных медцентров есть вариант за 12 тысяч сомов. В стоимость входит: общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, проверка на гепатиты В и С, рентген органов грудной клетки, УЗИ внутренних органов (печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки), ЭКГ и консультации врачей (кардиолога, терапевта, нефролога, эндокринолога).
Чекап для женщин предусматривает консультации кардиолога, терапевта, маммолога, гинеколога, эндокринолога, УЗИ органов малого таза и молочной железы.
Мужчинам советуют пройти терапевта, кардиолога, уролога, проктолога, сделать УЗИ предстательной железы, мошонки.
Анализы надо сдавать утром на голодный желудок, после получения результатов назначают прием у врачей. Где-то обещают провести обследование за день, а где-то можно пройти чекап за несколько дней.
Плюс обращений в частные клиники — сопровождение во время обследования и запись с учетом вашего личного графика. В государственных организациях здравоохранения хоть и есть возможность записи онлайн, но не везде соблюдается очередь.
Как сэкономить на обследованииЕсли финансовые возможности не позволяют обращаться к частникам, остается свой центр семейной медицины.
На первичном уровне начали внедрять чекап-модуль по восьми параметрам для каждой семьи:
- отказ от курения;
- правильное питание;
- физическая активность;
- измерение индекса массы тела;
- контроль артериального давления;
- контроль уровня сахара;
- контроль уровня холестерина в крови;
- здоровый сон.
Не во всех поликлиниках есть возможность пройти некоторые дополнительные исследования или получить консультацию узких специалистов. Поэтому можно пройти базовые исследования в ЦСМ, а остальное при необходимости — в частном секторе.
Семейный врач, заместитель директора Центра семейной медицины (ЦСМ) № 9 Диляра Искакова в интервью 24.kg отметила, что не стоит лишний раз переплачивать, если для обследования нет показаний.
— Какие медуслуги в рамках чекапа можно получить в ЦСМ?
— В первую очередь надо измерить артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, индекс массы тела. ИМТ даст понять, есть ли у человека ожирение. Лишний вес — это угроза для здоровья.
Врачи делают также акцент на анамнез. Если у пациента есть наследственная предрасположенность, у близких родственников были инфаркты или инсульты, в таком случае желательно чаще наблюдаться у семейного врача.
К сожалению, с каждым годом увеличивается число тех, кто в более раннем возрасте переносит инсульты и инфаркты, больных сахарным диабетом, что связано с абдоминальным ожирением. Проблема в том, что мы не следим за здоровьем. Поэтому после 40 лет обязательно нужно посещать участкового врача раз в год.
— В каких еще случаях стоит обратиться к медикам?
— Если пациент наблюдает какие-либо нарушения: появилось частое мочеиспускание, потливость, жажда, быстрая потеря в весе, отеки на лице, ногах, кровь в моче. Все эти симптомы опасны для жизни, с визитом к врачу тянуть нельзя.
Когда мы обычно обращаемся к специалистам? Когда уже есть проблема, признаки болезни, когда поздно что-то делать. В этом случае врачи могут только назначить лечение, госпитализировать. А наш приоритет сейчас — профилактика. За границей каждый год люди обследуются, берегут здоровье, заботятся о себе. У нашего населения такой привычки зачастую нет.
Просто так, чтобы измерить давление, вес, получить консультацию по поводу правильного питания, правильного поведения, физической нагрузки.
— Сколько стоят эти услуги?
— По программе госгарантий для застрахованных граждан общий анализ крови, мочи, измерение артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина бесплатны.
- С полным пакетом лабораторно-диагностических исследований можно ознакомиться на сайте Фонда обязательного медицинского страхования.
— Надо ли делать УЗИ каких-то органов, рентген, флюорографию?
— Нет. Все это только по показаниям, если есть какие-то изменения. Флюорография предусмотрена для групп риска, хронических больных.
— То есть дополнительные исследования излишни? Частные клиники, к примеру, предлагают широкий выбор.
— Они заинтересованы в заработке, чтобы пациенты платили больше. А у нас в основном профилактика, плановая иммунизация. В 16, 26, 36, 46 и 56 лет делаем ревакцинацию против дифтерии и столбняка.
В Кыргызстане делают вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) девочкам до 15 лет. Женщины в группу прививаемых не входят, поэтому они должны знать, какие есть первые симптомы рака шейки матки, должны научиться самообследованию, чтобы вовремя выявить рак молочной железы.
В поликлиниках регулярно проводят месячники мужского здоровья.