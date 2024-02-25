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Общество

Чекап организма: что это такое, где пройти и сколько стоит

Медики не устают говорить о важности регулярных медосмотров и профилактики заболеваний. Выявление патологий на ранних стадиях помогает человеку сохранить здоровье и качество жизни.

Когда пора начинать ходить по врачам, какие анализы сдавать и стоит ли переплачивать? Об этом в материале 24.kg.

Что такое чекап организма?

В переводе с английского check up — это проверка. Комплексное обследование организма включает в себя ряд анализов, диагностических исследований и консультации врачей.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить ежегодные профосмотры, начиная с 40 лет.

Провериться можно как в государственных поликлиниках, к которым вы приписаны, так и в частных медцентрах. Последние, конечно, имеют более широкий спектр услуг.

Цена зависит от размера кошелька

Частные клиники предлагают разные чекап-пакеты:

  • базовые, оптимальные, расширенные;
  • для мужчин, женщин, детей;
  • для желающих стать родителями;
  • собирающихся выйти замуж/жениться.

Есть возможность самому выбрать набор необходимых исследований. От этого и будет зависеть стоимость услуг.

Предложений в бишкекских клиниках достаточно. Стоимость чекапа разнится — от 10 до 60 тысяч сомов.

К примеру, в одном из частных медцентров есть вариант за 12 тысяч сомов. В стоимость входит: общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, проверка на гепатиты В и С, рентген органов грудной клетки, УЗИ внутренних органов (печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки), ЭКГ и консультации врачей (кардиолога, терапевта, нефролога, эндокринолога).

Выбор дополнительных исследований зависит от пола, жалоб и предпочтений пациента.

Чекап для женщин предусматривает консультации кардиолога, терапевта, маммолога, гинеколога, эндокринолога, УЗИ органов малого таза и молочной железы.

Мужчинам советуют пройти терапевта, кардиолога, уролога, проктолога, сделать УЗИ предстательной железы, мошонки.

Можно сдать онкомаркеры, как женщинам, так и мужчинам.

Анализы надо сдавать утром на голодный желудок, после получения результатов назначают прием у врачей. Где-то обещают провести обследование за день, а где-то можно пройти чекап за несколько дней.

Плюс обращений в частные клиники — сопровождение во время обследования и запись с учетом вашего личного графика. В государственных организациях здравоохранения хоть и есть возможность записи онлайн, но не везде соблюдается очередь.

Как сэкономить на обследовании

Если финансовые возможности не позволяют обращаться к частникам, остается свой центр семейной медицины.

На первичном уровне начали внедрять чекап-модуль по восьми параметрам для каждой семьи:

  • отказ от курения;
  • правильное питание;
  • физическая активность;
  • измерение индекса массы тела;
  • контроль артериального давления;
  • контроль уровня сахара;
  • контроль уровня холестерина в крови;
  • здоровый сон.

Не во всех поликлиниках есть возможность пройти некоторые дополнительные исследования или получить консультацию узких специалистов. Поэтому можно пройти базовые исследования в ЦСМ, а остальное при необходимости — в частном секторе.

Семейный врач, заместитель директора Центра семейной медицины (ЦСМ) № 9 Диляра Искакова в интервью 24.kg отметила, что не стоит лишний раз переплачивать, если для обследования нет показаний.

— Какие медуслуги в рамках чекапа можно получить в ЦСМ?

— В первую очередь надо измерить артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, индекс массы тела. ИМТ даст понять, есть ли у человека ожирение. Лишний вес — это угроза для здоровья.

Эти показатели очень важны для профилактики сахарного диабета, инфаркта, инсульта.

Врачи делают также акцент на анамнез. Если у пациента есть наследственная предрасположенность, у близких родственников были инфаркты или инсульты, в таком случае желательно чаще наблюдаться у семейного врача.

К сожалению, с каждым годом увеличивается число тех, кто в более раннем возрасте переносит инсульты и инфаркты, больных сахарным диабетом, что связано с абдоминальным ожирением. Проблема в том, что мы не следим за здоровьем. Поэтому после 40 лет обязательно нужно посещать участкового врача раз в год.

— В каких еще случаях стоит обратиться к медикам?

— Если пациент наблюдает какие-либо нарушения: появилось частое мочеиспускание, потливость, жажда, быстрая потеря в весе, отеки на лице, ногах, кровь в моче. Все эти симптомы опасны для жизни, с визитом к врачу тянуть нельзя.

Когда мы обычно обращаемся к специалистам? Когда уже есть проблема, признаки болезни, когда поздно что-то делать. В этом случае врачи могут только назначить лечение, госпитализировать. А наш приоритет сейчас — профилактика. За границей каждый год люди обследуются, берегут здоровье, заботятся о себе. У нашего населения такой привычки зачастую нет.

Посещать семейного врача надо, не когда все симптомы появляются, а когда ничего не болит, когда человек здоров.

Просто так, чтобы измерить давление, вес, получить консультацию по поводу правильного питания, правильного поведения, физической нагрузки.

— Сколько стоят эти услуги?

— По программе госгарантий для застрахованных граждан общий анализ крови, мочи, измерение артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина бесплатны.

  • С полным пакетом лабораторно-диагностических исследований можно ознакомиться на сайте Фонда обязательного медицинского страхования.

— Надо ли делать УЗИ каких-то органов, рентген, флюорографию?

— Нет. Все это только по показаниям, если есть какие-то изменения. Флюорография предусмотрена для групп риска, хронических больных.

— То есть дополнительные исследования излишни? Частные клиники, к примеру, предлагают широкий выбор.

— Они заинтересованы в заработке, чтобы пациенты платили больше. А у нас в основном профилактика, плановая иммунизация. В 16, 26, 36, 46 и 56 лет делаем ревакцинацию против дифтерии и столбняка.

В Кыргызстане делают вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) девочкам до 15 лет. Женщины в группу прививаемых не входят, поэтому они должны знать, какие есть первые симптомы рака шейки матки, должны научиться самообследованию, чтобы вовремя выявить рак молочной железы.

Для профилактики дважды в год женщины должны консультироваться у гинеколога, проходить цитологическое исследование шейки матки.

В поликлиниках регулярно проводят месячники мужского здоровья.

Меняйте привычки

Избежать появления осложнений поможет здоровый образ жизни. Диляра Искакова назвалаглавные принципы правильного питания. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287402/
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