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Общество

Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет

На следующей неделе в Бишкеке, несмотря на снег, будет значительно теплее. Такой прогноз дают синоптики.

26 февраля в столице еще будет морозно, но осадков не ожидается. Ночью до −8 градусов, днем −1 градус.

27 февраля в Бишкеке будет солнечно и начнет понемногу теплеть. Ночью столбик термометра опустится до −7 градусов, днем поднимется до +1 градуса.

28 февраля ожидается пасмурная погода, но не будет ни снега, ни дождя. Ночью до −6 градусов, днем до +2 градусов.

29 февраля и 1 марта в Бишкеке преимущественно без осадков. Кроме того, ожидается небольшое повышение температуры воздуха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287373/
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