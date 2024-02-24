Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет

На следующей неделе в Бишкеке, несмотря на снег, будет значительно теплее. Такой прогноз дают синоптики.

26 февраля в столице еще будет морозно, но осадков не ожидается. Ночью до −8 градусов, днем −1 градус.

27 февраля в Бишкеке будет солнечно и начнет понемногу теплеть. Ночью столбик термометра опустится до −7 градусов, днем поднимется до +1 градуса.

28 февраля ожидается пасмурная погода, но не будет ни снега, ни дождя. Ночью до −6 градусов, днем до +2 градусов.

29 февраля и 1 марта в Бишкеке преимущественно без осадков. Кроме того, ожидается небольшое повышение температуры воздуха.