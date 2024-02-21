Нарушения в Центре экстренной медицины. Глава Минздрава против смены руководства

Менять руководство столичного Центра экстренной медицины министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев не намерен. Об этом он сообщил 24.kg.

Ранее прокуратура проинформировала о проверке столичной Станции скорой помощи и выявлении нарушений. Возбуждено уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

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Глава Минздрава отметил, что первая проверка в ЦЭМ была еще в сентябре 2023 года, тогда директору центра Искендеру Шаяхметову вынесли выговор.

«Сейчас повторная проверка идет. Такого специалиста, как Шаяхметов, нет, я не могу терять кадры. Он сам готов написать заявление и уйти, но я его прошу не делать этого. Если он уйдет, то со скорой помощью в Бишкеке будет коллапс. Тем более территориальная реформа начата, сейчас они открывают подстанции», — сказал чиновник.

По данным прокуратуры, должностные лица Центра экстренной медицины под предлогом увеличения фонда экономии заработной платы и коэффициента трудового участия, не производя соответствующих начислений и выплаты всему персоналу, присвоили значительную часть фонда экономии оплаты труда.