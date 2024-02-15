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Общество

Прокуратура Бишкека проверила Центр экстренной медицины и нашла нарушения

Прокуратурой Бишкека проведена проверка в столичном Центре экстренной медицины (станции скорой медицинской помощи).

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, проверкой установлено, что в 2022 году и за семь месяцев 2023-го должностные лица Центра экстренной медицины столицы, злоупотребляя должностным положением, под предлогом увеличения фонда экономии заработной платы и коэффициента трудового участия, не производя соответствующих начислений и выплаты всему персоналу, присвоили значительную часть фонда экономии оплаты труда в размере 18 миллионов 126 тысяч сомов.

«Кроме того, руководство данного центра ежемесячно присваивало денежные средства, предусмотренные в качестве доплаты к заработной плате врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, тем самым причинив материальный ущерб на общую сумму 287 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 337 «Злоупотребление должностным положением» и 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Организация следствия поручена управлению ГКНБ по Бишкеку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286878/
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