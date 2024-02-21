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Общество

Тарифы и затраты водителей сервиса «Яндекс.Такси» обсудили в Госантимонополии

В Службе антимонопольного регулирования состоялось заседание рабочей группы с представителями ОсОО «Яндекс.Такси Корп» в рамках заключенного соглашения о взаимодействии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На встрече рассматривался вопрос о проведенной водителями такси акции в Оше. Представители «Яндекс Go» дали разъяснения по тарифам и затратам водителей партнеров. По их словам, доход водителей составляет примерно 200 сомов в час на тарифе «Эконом» (сумма после вычета комиссии сервиса). Кроме того, в городе продолжают действовать мотивационные программы для партнеров и их водителей.

По итогам заседания рабочей группы ОсОО «Яндекс.Такси Корп» даны рекомендации по улучшению работы сервиса и недопущению необоснованного роста тарифов.

Совместная работа в рамках соглашения рабочей группы будет проводиться на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287282/
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