В Оше доход водителей вырос на 7 процентов. «Яндекс Gо» ответил митингующим

В Оше доход водителей за последний год не снижался, а, напротив, вырос на 7 процентов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».

«Водители зарабатывают примерно 200 сомов в час на тарифе «Эконом» (сумма после вычета комиссии сервиса). Кроме того, в городе продолжают действовать наши мотивационные программы для партнеров и их водителей, которые позволяют им увеличить свой доход», — говорится в сообщении.

Ранее, радио «Азаттык» сообщало, что в городе Оше прошел митинг с участием около пятидесяти водителей сервиса «Яндекс-такси».

По словам журналистов, водители говорят, что служба такси нерентабельна из-за низкого тарифа, установленного для клиентов. Тариф «Яндекс-такси» в Оше на данный момент — 30 сомов за километр.