Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала

Перенос Западного автовокзала планируется в третьем квартале 2024 года. Об этом в интервью 24.kg сообщил начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев.

Он отметил, что по проекту до нового автовокзала будут доезжать международные, междугородние, областные и пригородные маршруты из западной части Чуйской области.

«Вокзал будет с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту», — напомнил Уланбек Бейшенбаев.

Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что как минимум $25 миллионов потребуется на реализацию проекта по переносу Восточного и Западного автовокзалов за черту города. По его словам, средства есть и их уже начали выделять. Предполагается, что проект будет реализован в этом году.

Фото на главной: «Sputnik Кыргызстан» — Западный автовокзал Бишкека

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