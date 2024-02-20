Новые автовокзалы Бишкека. Почему их переносят и когда откроют Западный

В конце 2023 года мэрия сообщила о создании нового автовокзала вместо Восточного на объездной дороге и запуске первого городского автобусного маршрута до него.

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Против инициативы сразу выступили перевозчики, заявив, что около 4,5 тысячи человек могут остаться без работы из-за переноса Западного и Восточного автовокзалов за пределы Бишкека, а локация новых объектов очень неудобная, так как туда только две дороги — улица Алма-Атинская и объездная. А там всегда пробки.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии ответили, что переносят объекты в рамках проекта «Зеленый город» и для разгрузки пробок. Инициатива поддержана президентом, находится под его контролем и обсуждалась на Народном курултае.

12 января новый Восточный автовокзал официально открыли. В муниципалитете отчитались, что там есть все условия для пассажиров и водителей.

Большой и малый залы ожидания на 60 и 36 мест, три кассовых зала, комната матери и ребенка, камера хранения, диспетчерская, комната нарколога, место технического осмотра транспорта, комната отдыха для водителей, столовая и перрон для посадки.

Сегодня на автовокзал приезжают маршрутные такси, курсирующие из столицы в населенные пункты Иссык-Кульской и Нарынской областей. Открыто несколько маршрутов общественного транспорта между автовокзалом и Бишкеком.

Старый Восточный автовокзал пока не закрыли и передают в муниципальную собственность. На его территории могут появиться многоярусная парковка и парк. Здание Восточного автовокзала сносить нельзя, оно в Государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения.

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Редакция 24.kg выяснила, как выбирали локацию для нового автовокзала, будут ли туда приезжать маршрутки из ближайших сел и когда перенесут Западный автовокзал. На вопросы ответил начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев.

— На новый автовокзал будут приходить маршрутки из ближайших населенных пунктов? Из Канта, например? Не секрет, что многие жители работают в Бишкеке и им будет неудобно добираться от нового автовокзала.

— На автовокзал будут приезжать пригородные, междугородние, областные маршруты с восточной стороны по трассе ЭМ-1 (объездная).

Для маршрутных линий от населенных пунктов вблизи Бишкека — села Киргшелк, Дмитриевка, Буденовка, Кенеш, Ивановка и город Кант — прорабатывается вопрос организации остановок без заезда в столицу. Будет организована пересадочная станция, где сегодня работают автобусы № 40 и 162, микроавтобусы № 134 и 163.

— Что планируете делать с теми, кто в любом случае будет набирать пассажиров возле Аламединского рынка или напротив Восточного автовокзала?

— Сейчас работаем вместе с представителями УПСМ и транспортной инспекцией по исполнению постановления городского кенеша «О мерах по упорядочению движения пассажирского транспорта на территории Бишкека» от 2 декабря 2009 года.

— Не боитесь, что ваше решение создаст дополнительные пробки на улице Алма-Атинской, у Аламединского рынка? Там и сейчас невозможно проехать...

— В результате переноса автовокзала в районе Аламединского рынка высвободится около 350 микроавтобусов. Это должно уменьшить пробки.

— Почему выбрали именно ту локацию для нового автовокзала?

— Она очень удобно расположена с географической точки зрения и технической оснащенности.

— Когда откроют новый Западный автовокзал? Транспорт из ближайших населенных пунктов только туда будет приезжать? Уже сегодня все спокойно работают на остановке у Шлагбаума.

— Перенос Западного автовокзала планируем в третьем квартале 2024 года.

По проекту до него будут доезжать международные, междугородние, областные и пригородные маршруты из западной части Чуйской области.

Вокзал будет с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту.

— Есть планы с Кыргызской железной дорогой пересмотреть график движения пригородных поездов? Сегодня они уезжают в села в очень неудобное время. Например, в Токмак — около 17.00, Кара-Балту — 17.20. Если бы они отправлялись около 19.00, часть людей могла бы пользоваться ими.

— График работы движения пригородных поездов находится исключительно в ведении ГП «НК «Кыргыз темир жолу».