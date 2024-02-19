Число мигрирующих видов диких животных сокращается в мире

Популяции 44 процентов мигрирующих видов диких животных сокращаются, и каждый пятый вид находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщили «Новости ООН» со ссылкой на первое в истории исследование ситуации с мигрирующими животными.

Доклад подготовили ученые-экологи из Всемирного центра мониторинга охраны природы Программы ООН по окружающей среде при поддержке ряда других профильных организаций.

Основное внимание в нем уделяют 1 тысяче 189 видам животных, которые стороны Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных признали нуждающимися в международной охране. При этом авторы исследования проанализировали дополнительно состояние более 3 тысяч мигрирующих видов, не входящих в данный перечень.

Особенно тревожная ситуация с рыбами — почти все виды (97 процентов) рыб, занесенных в список конвенции под угрозой исчезновения.

В мире растет риск исчезновения мигрирующих видов, в том числе тех, которые не включены в список.

Две самые большие угрозы — чрезмерная эксплуатация и потеря среды обитания из-за деятельности человека. Три из четырех видов страдают от потери среды обитания, деградации и фрагментации, а семь из десяти видов — от чрезмерной эксплуатации.

Половина (51 процент) ключевых районов биоразнообразия, определенных как важные для мигрирующих животных, не имеют охраняемого статуса, а 58 процентов контролируемых участков подвержены влиянию деятельности человека.

Изменение климата, загрязнение окружающей среды и инвазивные виды также оказывают существенное воздействие на мигрирующие виды.

Мигрирующие виды играют важную роль в поддержании мировых экосистем — они опыляют растения, переносят ключевые питательные вещества, охотятся на вредителей и помогают накапливать углерод.

За последние 30 лет 70 мигрирующих видов, занесенных в список, в том числе степной орел, стервятник и дикий верблюд, оказались под угрозой исчезновения. 14 видов, напротив, в лучшем положении, чем раньше благодаря мерам по их защите. К ним относятся синие и горбатые киты, орлан-белохвост и черномордая колпица.

Наибольшую тревогу вызывает то, что почти все виды рыб, занесенные в список конвенции, включая мигрирующих акул, скатов и осетровых, сталкиваются с высоким риском исчезновения, поскольку их популяции сократились на 90 процентов с 1970-х годов.

399 мигрирующих видов, не внесенных в список конвенции, также под угрозой вымирания.

Авторы доклада подчеркивают, что восстановление популяций и видов возможно, и приводят примеры успешных изменений политики как на местном уровне, так и международном. Так, скоординированные действия на Кипре позволили на 91 процент сократить незаконный лов птиц, а чрезвычайно успешная комплексная работа в Казахстане спасла от исчезновения сайгака.

Специалисты, работавшие над докладом, предлагают расширить усилия по борьбе с незаконным и безответственным отловом мигрирующих видов, активнее бороться с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Они рекомендуют расширить список конвенции.