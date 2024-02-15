Что может повысить качество образования в школах? Опрос

Слабые достижения школьников в Кыргызстане отмечали во многих исследованиях. Одно из них презентовали осенью 2023 года.

Итоги среза знаний в области чтения и понимания текста, математики и естественных наук (физики, химии, биологии, географии) оказались не радужными. Особенно по математике.

В Министерстве образования и науки считают, что качество образования во многом зависит от квалификации педагогов. Чиновники предложили ввести обязательную аттестацию для определения деловых качеств работника, его продвижения по службе и проверки соответствия занимаемой должности.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться у читаталей, что еще может помочь улучшению ситуации? Можно выбрать до трех вариантов ответов.