17:33
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Общество

Что может повысить качество образования в школах? Опрос

Слабые достижения школьников в Кыргызстане отмечали во многих исследованиях. Одно из них презентовали осенью 2023 года.

Итоги среза знаний в области чтения и понимания текста, математики и естественных наук (физики, химии, биологии, географии) оказались не радужными. Особенно по математике.

Читайте по теме
Считать не умеют, понимают плохо. Почему школьникам.kg снова нечем гордиться

В Министерстве образования и науки считают, что качество образования во многом зависит от квалификации  педагогов. Чиновники предложили ввести обязательную аттестацию для определения деловых качеств работника, его продвижения по службе и проверки соответствия занимаемой должности.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться у читаталей, что еще может помочь улучшению ситуации? Можно выбрать до трех вариантов ответов.

Как повысить качество образования в школах?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286710/
просмотров: 957
Версия для печати
Материалы по теме
Нехватка учителей. В КГУ имени Арабаева запущены экспериментальные программы
Минобразования разработало порядок присвоения и лишения вузов особого статуса
Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
В Кыргызстане не отработавшим грант студентам вузов выдавали трудовые книжки
От учителя лицея «Сапат» в Кызыл-Кие пострадали еще семь учеников
Школы-гимназии и лицеи Кыргызстана могут лишиться статуса. В каком случае?
Министр образования о том, как будет развивать государственный язык
Бизнес-ассоциация Германии готова оплатить обучение студентов из Кыргызстана
Минобразования просит Турцию организовать учебные курсы для педагогов
Выставка вузов «Образование в России — 2024-2025» пройдет в Кыргызстане
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не&nbsp;видят смога Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Синоптики прогнозируют понижение температуры и&nbsp;сильные морозы с&nbsp;17&nbsp;февраля Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
Узбекистан и&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;2024 году откроют новый пограничный пост Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
15 февраля, четверг
17:31
В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по комбинированной пирамиде В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по комбинированной...
17:08
Задержан экс-начальник отдела Налоговой службы по Панфиловскому району
17:08
В Баткене водитель скорой задержан за употребление наркотиков
17:05
Кемпир-абадское дело. В суде объяснили, почему рассматривали дело без адвоката
17:00
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал