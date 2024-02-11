Жапаров посетил в Турции пострадавших при крушении вертолета и аварии на ТЭЦ

Председатель кабинета министров Кыргызстана навестил пострадавших в результате аварии на ТЭЦ Бишкека и крушения военного вертолета соотечественников, которые ранее отправлены на лечение в Турцию, в одну из больниц города Адана.

Получившие травмы кыргызстанцы находятся в научно-исследовательской больнице.

Фото пресс-службы кабмина КР

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали. Расследованием инцидента занимается Военная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля.