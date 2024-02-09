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Общество

Взрыв на ТЭЦ. Пострадавшие продолжают получать лечение в Турции

Лечение кыргызстанцев, пострадавших в результате аварии на ТЭЦ и крушения военного вертолета, в Государственной научно-исследовательской больнице города Адана Турецкой Республики продолжается. Об этом сообщил республиканский медиаштаб.

Отмечается, что Генконсульство Кыргызской Республики в Анталье оказывает всестороннюю помощь пострадавшим и находится в постоянном контакте с лечащими врачами турецкой больницы.

«В настоящее время пациентам проводят плановые операции, они находятся в реанимации. Вместе с ними остаются их близкие родственники», — сообщили в штабе.

Генеральное консульство продолжает оказывать все необходимое содействие. Вопрос находится на контроле соответствующих госорганов КР.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286411/
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