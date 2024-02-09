15:55
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.98
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Масочный режим возвращают в Казахстане

Казахстанцам вновь рекомендуют носить маски в целях профилактики коронавирусной инфекции и кори. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, руководителям управлений здравоохранения областей, а также Алматы, Астаны, Шымкента, территориальных департаментов поручено обеспечить наличие антисептиков и использование медицинских масок в медучреждениях персоналом и посетителями.

Кроме того, поручено рекомендовать использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки и другие), а также во всех видах транспорта (общественный, авиа, железнодорожный).

Отметим, что в Кыргызстане за неделю, с 29 января по 4 февраля, зарегистрировали пять случаев COVID-19. По данным медиков, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу оценивается как стабильная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286345/
просмотров: 1194
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В Кыргызстан прибыло более 20 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech
COVID-19. Механизм COVAX прекратил свою деятельность
Министр здравоохранения привился от COVID-19 и призвал граждан вакцинироваться
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилась
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52 процента за 28 дней
Евросоюз не использовал 215 миллионов доз вакцин от COVID-19 на 4 миллиарда евро
Нобелевскую премию получили ученые, помогавшие создать вакцину от COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане «смертоносных» штаммов нет
Новый штамм коронавируса? В соцсетях жалуются на рост заболеваемости ОРВИ
COVID-19. ВОЗ предупредила о быстром распространении в мире нового штамма
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Массовое увольнение врачей. В&nbsp;Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
9 февраля, пятница
15:39
Новая брусчатка путепровода на проспекте Чингиза Айтматова шатается под ногами Новая брусчатка путепровода на проспекте Чингиза Айтмат...
15:38
Задержан ветеран Вооруженных сил Анвар Сартаев
15:04
В горных районах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин
14:43
Бишкекчане недовольны, что электросамокаты бросают прямо на тротуарах
14:18
COVID-19. Масочный режим возвращают в Казахстане