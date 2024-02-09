COVID-19. Масочный режим возвращают в Казахстане

Казахстанцам вновь рекомендуют носить маски в целях профилактики коронавирусной инфекции и кори. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, руководителям управлений здравоохранения областей, а также Алматы, Астаны, Шымкента, территориальных департаментов поручено обеспечить наличие антисептиков и использование медицинских масок в медучреждениях персоналом и посетителями.

Кроме того, поручено рекомендовать использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки и другие), а также во всех видах транспорта (общественный, авиа, железнодорожный).

Отметим, что в Кыргызстане за неделю, с 29 января по 4 февраля, зарегистрировали пять случаев COVID-19. По данным медиков, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу оценивается как стабильная.