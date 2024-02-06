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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано пять случаев COVID-19

В Кыргызстане за неделю с 29 января по 4 февраля зарегистрировали пять случаев COVID-19. Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, по одному случаю зафиксировали в городах Бишкеке и Оше, Иссык-Кульской области, еще два случая — в Ошской области.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу оценивается как стабильная.

За этот же период зарегистрировали 7 тысяч 266 случаев ОРВИ и гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10,1 процента.

Высокая заболеваемость в городах Бишкеке, Оше и в Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286003/
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