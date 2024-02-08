Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта

Четырнадцать врачей интенсивного отделения неврологии № 2 Национального госпиталя по приему инсультных больных намерены бросить работу. Об этом в Facebook сообщила глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

По ее словам, неврологи написали заявления об уходе.

Главный врач Бакыт Тологонов заявил 24.kg, что никаких заявлений ему не поступало.

«Если бы врачи массово написали об уходе, я бы уже, наверное, решал это. Но такого не было. Заведующий отделением работает. Вечером он ко мне заходил с вопросами, мы их уладили. Оснований для увольнений нет. Если Бермет Барыктабасова хочет чем-то помочь, то лучше было бы ей прийти в администрацию, отделение и обсудить ситуацию», — сказал он.

Ранее стало известно о нападении на врача Нацгоспиталя в конце декабря 2023 года. Сестра пациентки, по словам Бермет Барыктабасовой, схватила медика за волосы, била и пинала по голове.

«Следствие занимается этим вопросом, мы следствию полностью помогаем, письма пишем, видео передаем. На медиков абсолютно никакого давления нет. Врачи массово ко мне не приходили, и я к ним не ходил, поскольку заведующий держит все под контролем», — отметил Бакыт Тологонов.