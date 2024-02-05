Авария на ТЭЦ. В Кыргызстан прибыла гумпомощь от Туркменистана

В Кыргызстан прибыла гумпомощь от Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По ее данным, на железнодорожную станцию «Шопоково» прибыли 75 цистерн с 2 тысячами тонн сжиженного газа, которые были предоставлены туркменской стороной в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека.

«Следует отметить, что помощь осуществлена по поручению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и по итогам переговоров министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым», — сказали в ведомстве.







2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.