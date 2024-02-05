Авария на ТЭЦ. Подать всем горячую воду обещают к утру вторника

«На утро вторника, думаю, подадим всем горячую воду», — заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, сейчас обстановка стабильная. Идет ликвидация последствий аварии. На всех участках работают сотрудники мэрии, МЧС, Госстроя, строительных и энергетических компаний.

«На сегодня все котлы в работе. Кроме того, в резерве есть еще четыре котла», — сказал Таалайбек Ибраев.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.