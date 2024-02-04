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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Все работы по откачке воды завершены

Для устранения последствий аварии на ТЭЦ Бишкека привлечено 862 человек, из них 82 спасателя МЧС, сообщает медиаштаб КР.

По его данным, продолжается утепление здания теплоцентрали. Для этого выделено 50 тысяч квадратных метров полиэтиленовых пленки. Все работы по откачке воды завершены.

На месте также работают 780 сотрудников службы гражданской защиты и 263 сотрудников из привлеченных строительных компаний.

Сегодня по поручению директора Госстроя Нурдана Орунтаева для оценки технического состояния конструкций здания ТЭЦ специалистами Государственного института сейсмологического строительства и инженерного проектирования проводится инженерное обследование. По итогам будут даны заключения и рекомендации по дальнейшей эксплуатации объектов с разработкой их усиления.

Второго февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока неизвестно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285877/
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