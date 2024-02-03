Авария на ТЭЦ. Подать горячую воду обещают до 12 ночи

«Думаю, до 12 ночи мы подадим горячую воду всем абонентам Бишкектеплосети», — заявил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Видео с комментариями чиновника распространил республиканский медиаштаб.

Бакыт Торобаев отметил, что сегодня вечером готовятся запустить еще три котла для отопления. Благодаря этому планируют увеличить минимальную температуру подачи до 60 градусов. Кроме того, начали постепенную подачу горячей воды.

«К 12 ночи мы планируем подать горячую воду во все части города. Возможно, она не будет горячей, но, может быть, теплой будет. Все наши соседи-братья готовы прийти к нам на помощь. Они готовы отправить специалистов, чтобы они здесь, на месте, все посмотрели и могли сделать нам экспертизу», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.