Авария на ТЭЦ. Все котлы в старой части готовы к запуску

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев рассказал про сегодняшнее состояние ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.

Глава МЧС еще раз отметил, что на полное устранение последствий аварии понадобится 5-7 дней.

«На сегодня все котлы в порядке и готовы к работе в штатном режиме. Ни один котел не поврежден и не имеет какой-либо поломки. Все система защиты, клапаны сработали. Проводятся ремонтные работы и подключение электропитания», — сказал Бообек Ажикеев.

Напомним, по последним данным на ТЭЦ работают шесть котлов и три турбины. Еще один котел и один турбоагрегат готовят к запуску в ближайшее время.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.