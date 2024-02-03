Авария на ТЭЦ Бишкека. Готовится к растопке еще один котел

На данный момент общая активная мощность на ТЭЦ Бишкека — 245 мегаватт. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Всего сейчас в работе шесть котлов и три турбоагрегата. Температура от 35 до 68 градусов.⠀



«Готовится к растопке еще один котел и один турбоагрегат. Продолжаются работы по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.